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YSK, milletvekili geçici aday listesini açıkladı

Listeye göre Türkiye genelinde 21 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor

24 Eylül 2015 02:34

1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin geçici aday listesi açıklandı. Resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 18 Eylül'de 16 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına verilen aday listeleri incelendi. 

Milliyet'te yer alan habere göre, AKP, Bağımsız Türkiye Partisi, BBP, CHP, DP, DSP, Halkların Demokratik Partisi, Komünist Parti, Millet Partisi, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi 85, Hak ve Özgürlükler Partisi 78, Doğru Yol Partisi 67 ve Liberal Demokrat Parti 61 seçim çevresinde seçime katılacak. 

Karara göre, Türkiye genelinde 21 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. 

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