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YSK: Mehmet Ali Erbil'in sözleri tarafsız ve gerçek

YSK, AKP karşıtı çıkışıyla yerel seçimin odağına oturan Mehmet Ali Erbil'in sözlerini, "Tarafsızlık ve gerçeklik ilkelerine aykırı" bulmadı.

01 Nisan 2009 03:00

YSK, AKP karşıtı çıkışıyla yerel seçimin odağına oturan Mehmet Ali Erbil'in sözlerini, "Tarafsızlık ve gerçeklik ilkelerine aykırı" bulmadı. 
 
Yüksek Seçim Kurulu, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Çarkıfelek programındaki sözlerinin, ‘’Tarafsızlık, gerçeklik ilkelerine aykırı olmadığı ve propoganda amacı da taşımadığı’’ kararı vererek, FOX TV’ye ceza verilmesi istemini, oy birliği ile reddetti.

Erbil, 16 Mart gecesi Çarkıfelek programında ‘’ İDO’nun Deniz otobüsleri bile iktidar yanlısı olmuş. Sadece Kanal 24 seyrediliyor. Kılıfına uydurmuşlar, bir tek iktidar partisinin kanalı var’’ diyerek şunları söylemişti:

‘’Feribot 20 dakika gecikmeli kalktı, meğerse AKP’nin seçim otobüsü bekleniyormuş. MHP otobüsü olsa beklerler mi?. Hani çoğulcu demokrasi, insan hakları. Bunlar kendilerine yontuyorlar. Küçük şeyler ama, mide bulandırıyor. Tek partili döneme mi döneceğiz? Koyun gibi olmayalım. Bunları da herkes söyleyemez yani sıkar biraz. Biz kanunlara saygılıyız. Allah’tan korkarız. Başkalarının haklarına saygılı olacaksın. Ama maalesef çok zor günler bekliyor ülkeyi’’ 

YSK: İhlal yok 

Erbil’in bu sözleri üzerine RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi bir rapor hazırlayarak, FOX TV’ye ceza verilmesini istemiş, Erbil’in bir siyasi parti aleyhinde propoganda yaparak tarafsızlık ve gerçeklik ilkelerini zedelediğini öne sürmüştü. RTÜK Başkanı Zahit Akman da bu raporu kurulda tartışmadan doğrudan YSK’ya gönderince, RTÜK üyeleri Şaban Sevinç ve Mehmet Dadak YSK’ya itiraz etmişti.

YSK, bu raporla ilgili yaptığı toplantıda Erbil’in sözlerinde cezayı gerektirecek bir aykırılık görmedi ve oy birliği ile RTÜK raporunun aksine karar verdi. YSK kararında ‘’ Uzman raporunun aksine’’ denilerek Erbil’in sözlerinde ‘’ Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine aykırılık bulunmadığı, tek yönlü ve taraf tutucu olmadığı ve program sunucusunun konuşmalarının da propoganda niteliği bulunmadığı’’ kararını verdi. YSK kararında ‘’Sunucunun sözleri, yayın ilkelerini ihlal niteliğinde bulunmamış ve ceza verilmesine yer olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.

Meydanlara da taşındı

Erbil’in sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de cevap vermiş ve ‘’Başbakanlığa ait resmi plakalı otobüsün feribota alınmaya çalışılmış, ancak üzerindeki ekipman nedeniyle başarılı olunamamıştır. Erbil'in iddia ve yakıştırmaları yersiz ve mesnetsizdir'' açıklamasını yapmıştı.

Tartışmalara daha sonra CHP lideri Deniz Baykal da katılmış ve Başbakan Erdoğan’ı TV’de tartışmaya çağırarak ‘’ Programı da Mehmet Ali Erbil yönetsin’’ demişti. Erdoğan da "Televizyonda şov mu yapacaksın? Televolede bir adamın var. Çık onunla yap'' demişti. Baykal da ‘’Valiller Başbakan'ın emrinde. Buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat dağıtıyorlar. Sen dağıtma, valin de dağıtmasın bırak Mehmet Ali Erbil dağıtsın.'' cevabını vermişti. (Gazeteport)

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