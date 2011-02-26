YSK: Köşk seçimi 2014'te

T24 - Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaşanan tartışmalara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karar Yüksek Seçim Kurulu'nun" yorumunun ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi için 2014'ü işaret etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran’da seçim yapılmasına ilişkin önergeyle birlikte yeniden alevlenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresi tartışmasında Yüksek Seçim Kurulu’na attı. Erdoğan, “Meclis görevini yaptı. YSK 5 mi der, 7 mi der buna onlar karar verecek” dedi. Erdoğan’ın Köşk seçimlerinin 2012’de mi yoksa 2014’te mi yapılacağı konusunda karar verici merci olarak adres gösterdiği YSK ise, bu konuda örnek sayılabilecek ilginç bir karar verdi.

Sakarya’nın Geyve İlçesi Alifuatpaşa Beldesi’nin Belediye Meclis üyeliğine 29 Mart 2009 seçimlerinde 9 asıl, 9 yedek üye seçildi. Ancak asıl ve yedek üyelerden istifalar sonucunda Belde belediyesindeki meclis üye sayısı 4’e yani üye tam sayısının yarısından aşağı düştü. Bunun üzerine YSK 13 Mart 2011 tarihinde Alifuatpaşa’da Belediye Meclisi asıl ve yedek üye seçimlerinin yapılmasına karar verdi. YSK’nın bu kararı, 16 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK’nın Alifuatpaşa Beldesi’nde belediye meclis üyelikleri için seçim yapılması kararı, 2007’den bu yana süren Gül’ün görev süresine ilişkin tartışmaya ışık tuttu. Çünkü sözkonusu beldede seçim yapılmasına ilişkin kararı, YSK’nın Anayasa değişikliğine karşın mevcut milletvekillerinin görev süresini 5, dolayısıyla Gül’ün görev süresinin de 7 yıl olduğu görüşünü taşıdığını ortaya koydu.

Mahalli İdareler Kanunu’nun 8. maddesinde “Milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyeliklerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleştirilir” hükmünü içeriyor. Bu açık hükme karşın, sözkonusu beldede 13 Mart’ta belediye meclis üyelikleri için seçim yapılmasına karar vermesi ise, YSK’nın 2011’i “Genel Seçim yılı” olarak öngörmediğini ortaya koyuyor. Yani eğer Meclis seçim tarihine ilişkin bir irade ortaya koymayıp, 23. dönem parlamentosunun yenilenme tarihinde inisiyatifi YSK’ya bıraksaydı, Kurul Genel Seçimler için 2012’de seçim takvimini işletmeye başlayacaktı.

YSK’nın Anayasa değişikliği öncesi seçilmiş milletvekillerinin görev süresini 5 yıl kabul ettiğini ortaya koyan bu kararı, kurulun aynı şekilde Anayasa değişikliği öncesi TBMM tarafından Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Gül’ün görev süresini de 7 yıl kabul ettiğini gözler önüne serdi.



İptal gerekiyor

Genel seçimlerin 12 Haziran’da yapılmasına ilişkin AKP ve MHP önergeleri önceki gün TBMM Anayasa Komisyonu’ndan geçti. 3 Mart Perşembe günü Genel Kurul’da oylanması beklenen önergenin kabulünün ardından, Alifuatpaşa Beldesi’ndeki seçimlerin yürürlükteki mevzuat uyarınca iptal edilmesi gündeme gelecek.