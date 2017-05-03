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YSK, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Yüksek Seçim Kurulu dün özel gündemle toplandı

03 Mayıs 2017 17:05

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan halk oylamasının ardından basında çıkan Kurula yönelik söylemleri değerlendirmek üzere özel gündemle toplandı.

Toplantı sonrası YSK, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum sonrası yaptığı açıklamalara yer vererek, "İlgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun YSK hakkındaki şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakimlik mesleğine de gölge düşürdüler. Bırakınız bir referandumu şaibeli hale getirmeyi, yargıçlık mesleğine gölge düşürdüler. Bir Allah'ın kulu çıkıp bana bunu, bize bunu anlatmak zorundadır. Bunları yapanlara hakim denmez. Cübbe giymelerini de doğru bulmuyorum. Gidip bir siyasi partinin cübbesini girebilirler. 'Ben siyasetçi değilim cevap vermiyorum' diyor. Sen artık bir siyasetçisin kardeşim, sen o cübbeyi giymeye layık değilsin. Gayri meşru bir halk oylamasının tek nedeni, sorumlusu sensin" 

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Vatan Partisi, 16 Nisan referandumunda bazı usulsüzlükler olduğu iddiasıyla seçimin iptali için YSK'ya başvurmuştu.

YSK ise üç siyasi partinin 16 Nisan referandumunun iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddetmişti.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) itiraz başvurusu yapmıştı. 

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