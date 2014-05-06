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YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YSK'nın açıklamasına göre, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde katılım oranı yüzde 89,48 olurken, 13 bölgede seçimler iptal edildi

06 Mayıs 2014 20:07

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin sonuçlarını bugün yapılan basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısında konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, 30 Mart seçimlerinin bugün itibariyle tamamlandığını söyledi. 

Güven, bu seçimlerde ilk kez sandık sonuç tutanaklarının, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılarla taranarak elektronik ortama aktarıldığını belirterek; "Siyasi partilerin erişimine ve görüntülenmesine açılmıştır. Böylece siyasi partiler, sandık başında önlemini aldıkları sandık sonuç tutunaklarının, sisteme aktarılmış halini de seçim gecesi görme imkânına erişmiştir. Şeffaflık ve denetim sağlanmıştır" ifadesini kullandı. 

Güven’in açıklamasına göre, Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AKP oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Büyükşehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oranında oy aldı. 

Belediye başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oranında oy aldı. 

 

Katılım oranı yüzde 89 

 

Seçimlere ilişkin istatistik bilgilerini paylaşan Güven şunları kaydetti: 

Büyükşehirlerde toplam 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968 seçmen oy kullanmış olup katılım oranı yüzde 89,48'dir. 

2009'da ise bu oran yüzde 83,17 idi. 2014 seçiminde geçersiz oy oranı yüzde 4,19. 

Belediye başkanlığı ilçe-belde seçimlerinde seçmen sayısı 48 milyon 727 bin 241. Oy kullanan seçmen sayısı 43 milyon 459 bin 938 olup katılım oranı yüzde 89,2. 

İlçe ve belde belediye meclisi seçimlerinde seçmen sayısı 48 milyon 843 bin 157. Oy kullanan seçmen sayısı 43 milyon 543 bin 717 olup katılım oranı yüzde 89,15. 

İl genel meclisi seçimlerinde seçmen sayısı 11 milyon 904 bin 853, oy kullanan seçmen sayısı 10 milyon 552 bin 213, katılım oranı yüzde 88,64. 

30 Mart seçimlerinde 13 seçim iptal edildi. 

İtirazların parti bazındaki dağılımı şöyle:

AKP: İtiraz sayısı 131, kabul 6, ret 125, 

CHP: İtiraz sayısı 87, kabul 5, ret 82.

MHP: İtiraz sayısı 50, kabul 5, ret 25. 

Saadet Partisi:  İtiraz sayısı 10, kabul 1, ret 9. 

 

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