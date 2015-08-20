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YSK kaynakları: Erken seçim için belirlenen tarih 1 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2 aylık seçim hükümeti kurulmasını istediği kulislere sızan bilgiler arasındaydı

20 Ağustos 2015 10:51

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), yasadaki 90 günlük süreyi 30 gün (1 ay) kısaltarak, 1 Kasım’da seçimleri yapmayı planladığı öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla erken seçime gidilmesi ihtimalinin ağırlık kazanmasının hemen ardından, olası erken seçim tarihi tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda YSK, milletvekili genel seçiminin yenilenmesi halinde, yasadaki 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğunaoy birliği ile karar vermişti. YSK’nın bu kararının “kesin” olduğu ve itirazın mümkün bulunmadığı öğrenilirken, kararın da Meclis’te temsil edilen AKP, CHP, MHP ve HDP, YSK temsilcilerinin de olumlu görüşleri alındıktan sonra oy birliğiyle alındığına vurgu yapıldı.

 

'6O güne çekilecek'

 

Cumhurbaşkanı tarafından 45 günlük sürede hükümet kurulamadığı için erken seçim kararı alınması halinde, 90 gün sonra ilk pazar günü seçimin yapılması gerekiyor.

YSK kaynaklarından alınan bilgiye göre Erdoğan’ın erken seçim kararının ardından 90 günlük süre 60 güne çekilecek ve seçim takvimi 30 gün (1 ay) kısaltacak. Bu durumda, erken seçim Kasım ayı başında yapılabilecek.

YSK kaynakları, erken seçim kararı alınması halinde, seçimlerin 1 Kasım’da yapılması için takvimin hazır olduğunu ve bütün çalışmaların da bu tarih üzerinden yapıldığını söyledi.

 

Davutoğlu: Seçim tarihi Ekim sonu-Kasım başı

 

Seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Başbakan Davutoğlu; "YSK bakacak ama 25 Ekim, 1 Kasım, 8 Kasım, 15 Kasım yani bunlar olabilecek tarihler. Daha ileriye gitmesi durumunda iklim şartları zorlar, ama tabi bir de siyasal takvim var" dedi.

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