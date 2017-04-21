YSK kararını protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunun iptali için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Dr. Hülya Şen, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Eskişehir'e geldi. Şen'i, İsmet İnönü Caddesi Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde Eskişehir Hayır Platformu üyesi 100'ü aşkın kişi alkışlarla karşıladı.

Dr. Hülya Şen, kendisini karşılayan platform üyeleri ile birlikte Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.

Şen, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, "Propaganda dönemi başladı, bilemiyorum burası nasıldı ama İstanbul'da 100 metre arayla gökdelenleri giydirdiler, nerdeyse yer gök evet oldu. Bilboardlara, büyük dev afişlere stickerların savaşıydı bu. Ve bizim küçücük stickerlarla, yere yapıştırdığımız stickerlarla biz Üsküdar'da, Üsküdar'ın hepinize selamı var. Ve bilin ki atı alan Üsküdar'ı geçemedi. Kimse kazanmadı." dedi.

Geceyi Eskişehir'de geçirecek olan Dr. Hülya Şen'in yarın Ankara'ya doğru yola çıkacağı belirtildi.