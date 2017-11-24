YSK kanun teklifinde uzlaşma aranıyor; tepki çeken maddeler değiştirilebilir

AKP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bugün ele alarak Meclis Anayasa Komisyonu’nda muhalefete uzlaşma mesajları verdi. AKP Sandık kurulu başkanlarının kura sistemiyle belirlenmesini değiştiren, Oy ve Ötesi gibi sivil denetimin işini zorlaştıran ‘müşahit’ maddeleri gibi bazı maddelerde muhalefetle mutabakat sağlamayı düşünüyor. Anayasa Komisyonu bugünkü toplantısında, uzlaşma arayışının sağlanması için 9 kişiden oluşan bir alt komisyon oluşturdu.

AKP, CHP, MHP ve HDP’nin ortak önergesiyle alt komisyona

AKP’nin YSK Teşkilat Kanunu Teklifinde, seçimlerde oy almış 4 siyasi partiyi yakından ilgilendiren düzenlemeler var. Teklifte, siyasi partilerin aday gösterme hakkı bulunan sandık kurulu başkanlarının, kamu görevlileri arasından ilçe seçim kurulu başkanlarınca belirlenmesi öngörülüyor. Müşahitler için de fotoğraflı kimlik belgelerinin doldurulup İlçe Seçim Kurullarına verilip onaylanması hükme bağlanıyor. Teklif, bugün alt komisyonda itiraz maddelerinde uzlaşma arayacak. CHP kritik maddelerin teklif metninden çıkarılması talebinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül: Israrcı değiliz

Teklifin alt komisyona sevkinden önce üyelerin konuşmaları şöyle:

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, YSK'nın müstakil bir teşkilat yasası olmadığını, kurulla ilgili düzenlemelerin çoğunluğunun 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun olmak üzere, değişik kanunlarda yer aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Her seçimde itirazlar olmuştur ama hiçbir seçimde şaibe olmamıştır. Bütün seçimler dürüst, serbest, milletin iradesiyle gerçekleşmiştir. Demokrasimizin bu kazanımının korunması lazım" derken teklifte yer alan YSK'nın personelinin başkanın oluruyla Adalet Bakanlığına gönderilmesine ilişkin maddeye ilişkin, “Komisyon ya da Genel Kurul bu personeli Adalet Bakanlığına vermeyelim derse bunda ısrarcı değiliz. Bir ihtiyaç halinde Adalet Bakanlığına gitsin diye düşünülmüş, nispeten yakın çalışma alanı olduğu için böyle düşünülmüştür" diye konuştu.

CHP: Teklif bu haliyle anayasaya aykırı



CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Teklif bu haliyle yürürlüğe girerse ciddi bir anayasaya aykırılık da oluşturabilir. Alt komisyonda umarız sandık kurulu başkanları, müşahitler ve personelin rotasyonuyla ilgili düzenleme yapılırsa sağlıklı süreç işleyebilir" dedi.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, “Alt komisyonda özerk bütçesi olan, seçmen kütüklerinde siyasi partilerin denetiminin önünü açan, seçim güvenliğini yerle bir etme ihtimali olan maddelerin çekildiği daha olgun bir yasa yapma fırsatı buluruz" diye konuştu.



MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak da "Bu teklifi siyasi mülahazalardan ayrı olarak önemli bir kanun teklifi olarak düşünüyorum” dedi.



HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da, "YSK'nın teşkilat ve görevleriyle ilgili kanun teklifi önümüze gelmişken iyi işleyen hususları bozmayalım, son yıllarda sorun olan düzenlemeleri görüşelim. Eğer bir düzenleme yapılacaksa en taze tarihi esas alıp en önemli tartışmanın yaşandığı konuyu öne çekmek ve o tartışmanın kaynağını sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışmak gerekir” dedi.



Alt komisyon AKP’li üyeler Abdurrahman Öz, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Zekeriya Birkan, Murat Alparslan ve İbrahim Halil Fırat, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, HDP Mardin Milletvekili Erol Dora ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'tan oluştu.



