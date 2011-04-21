YSK itirazların incelemesine yarın başlayacak

T24-

YSK çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özsoylu, bazı bağımsız milletvekili adaylarına ilişkin belgelerin YSK'ya gelmeye devam ettiğini, memnu hakların iadesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve uyarlama yönündeki kararların gelmeye devam ettiğini bildirdi.





Özsoylu, yarın saat 10.00 itibariyle gelen belgelerin incelemeye alınacağını ve değerlendirileceğini ifade ederek, ''Bağımsız adayların başvuruları yarın saat 10.00 itibariyle değerlendirmeye alınacak. Ben kurulumuzun demokratik hakların gelişmesi yönünde, temel hak ve özgürlüklerin önünü açacak mahiyette yorum ve değerlendirmeler yapabileceğini umuyorum, düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim'' diye konuştu.





Başvurulara ilişkin genelgelerin daha önce yayınlandığını, başvurularda nelerin gerekeceği konusunun genelgelerde ayrıntılı şekilde yer aldığını belirten Özsoylu, bu aşamada getirilmeyen belgelerin şimdi tamamlanmaya çalışıldığını belirtti.







Pazar gününe kadar süre var







Özsoylu, ''Genelgede öngörülen süreler geçmiş olmasına rağmen henüz kesin listelerin yayımı yapılmadı. Pazar gününe kadar süre var. Dolayısıyla bu süreye kadar gelecek evrakların değerlendirmeye alınması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kurulumuzun da bu yönde bir açılım, böyle bir değerlendirme yapacağını umuyorum'' ifadesini kullandı.





Milletvekili Sebahat Tuncel'in durumuna ilişkin bir karar alınıp alınmadığının sorulması üzerine Özsoylu, bugün Tuncel'in durumuna ilişkin bir ön değerlendirme yapıldığını, ancak nihai kararın yarın alınacağını kaydetti. Özsoylu, yarın saat 10.00'dan itibaren tek tek değerlendirme yapılacağını bildirdi.





Bağımsız adayların durumuna ilişkin değerlendirme yapıldıktan sonra ayrıntılı kararlar yazmayı düşündüklerini dile getiren Özsoylu, ''Adaylık için istenen belgelere ilişkin süreler dolmuştu, bu belgeler başvuru sırasında gerekliydi ancak son gelişmelerle mahkemelere başvurularak bu belgeler temin edildi. Yeni temin edilen evraklardaki bilgiler geçmişi yansıtıyor. Bunlar yeni hususlar, yeni gelişmeler değil, bunlar geçmiş durumun tespitinden ibaret evraklar, belgeler. Kurulumuzun olumlu, demokratik hakların önünü açacak mahiyette bir değerlendirme yapmasını temenni ediyorum. Bu benim şahsi temennim. Yarın ne olacağını yarın hep beraber göreceğiz'' dedi.





Bir gazetecinin, BDP'li yöneticilerin, YSK'nın, son güne kadar bir eksiklik olmadığı yönünde açıklamaları olduğu yönündeki hatırlatması üzerine de Özsoylu, hiçbir YSK üyesinin, partilere ilişkin vaatte veya taahhütte bulunacak beyanının olmadığını vurguladı.

