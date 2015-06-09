YSK ilk sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı 7 Haziran genel seçimlerinin geçici sonuçlarına göre AKP yüzde 40.87, CHP yüzde 24.95, MHP yüzde 16.29, HDP yüzde 13.12 oy aldı.

YSK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, itiraz sürelerinin tamamlanmasının ardından kesin seçim sonuçlarının 10-12 gün içinde ilan edilmesinin planladığı ifade edildi.

Açıklamada genel seçimlerde 56.61 milyon seçmenden 47.51 milyonu oy kullandı. Geçerli oy sayısı 46.16 milyon olurken, katılım oranı yüzde 83.92 oldu.

YSK'nın açıklaması şöyle:

7 Haziran 2015 Pazar günü yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlanmıştır. Kurulumuza intikal eden tutanaklara göre 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi geçici sonuçları ekte gösterildiği şekilde belirlenmiş olup, 298 sayılı Kanunda belirtilen itiraz süreleri sonunda, kesin seçim sonuçlarının (10 - 12 gün içinde) ilân edilmesi planlanmaktadır. Seçimin Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İşte partilerin ve bağımsızların oy sayıları: