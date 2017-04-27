YSK için AİHM'e ilk bireysel başvuru

Referanduma yönelik itirazların reddedilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) ilk başvuru yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, referandumdaki usulsüzlük iddiaları hakkında AİHM’e ilk bireysel başvuru yapıldı. Redaktif editörü ve köşe yazarı Özgür Topsakal, referandumun iptal edilmesi için AİHM’ne resmi olarak başvurdu. AİHM’in öncelikli olarak başvuruyu görüşmesi bekleniyor.

YSK ve Danıştay’a yaptığı başvurular reddedilen CHP de, AİHM’ne başvuru için hazırlık yapıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise henüz başvuruyu görüşmedi. Fakat Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, mahkemenin kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklama, AYM’nin başvuruyu reddedeceği şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin AYM’ye başvuruda bulunması üzerine “Bu konu AYM ve AİHM’in yetki alanında değil” diyerek tepki göstermişti.