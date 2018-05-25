YSK, HDP'nin Şırnak birinci sıra adayını sildi

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) HDP’nin Şırnak’ta birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Abdullah Güngen’in başvurusunu, milletvekili olmaya engel bir cezası bulunduğu gerekçesiyle reddetti. HDP, oybirliğyle alınan bu karar doğrultusunda Şırnak için yeni aday gösterecek.

YSK’nın oy birliğiyle aldığı kararda Güngen’in infaz edilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının seçilmeye engel suçlar içinde olduğu için seçilme engelinin ortadan kalkmadığı belirtildi.

Batman’da birinci sıradan aday gösterilen İdris Baluken de aday listesi YSK’ya teslim edildikten 1 gün sonra ceza almıştı. Baluken de kesinleşen bu ceza nedeniyle veto yiyeceği için HDP Batman için de yeni bir aday ismi belirleyerek YSK’ya bildirecek.