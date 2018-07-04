YSK, HDP'nin Hakkâri itirazını reddetti

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), Hakkari'de kazandığı 3 milletvekilinden 1'inin AKP'ye geçmesinin ardından oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi.

HDP Hakkari'de üçünü de kazandığı milletvekilliklerinden biri itiraz sonucu AKP’ye geçti. İlçe ve il seçim kurullarında sonuç alamayan HDP, itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı. YSK, HDP'nin itirazını ve birçok sandığın yeniden sayılması isteğini reddetti. YSK kararında İl Seçim Kurulu'nun verdiği ret kararına dikkat çekti. YSK'nin ret kararı ile 24 Haziran seçimlerinde kentteki üç milletvekilinin ikisini HDP alırken biri de AKP’ye geçmiş oldu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, seçimi HDP listesinden kazanan Sait Dede ve tutuklu Hakkari milletvekili Leyla Güven’in avukatı aracılığıyla yarın mazbatalarını alacağı öğrenildi.

"Çifte standart uygulanıyor"

YSK'ye yapılan itiraz sonrası HDP il binasında düzenlenen basın toplantısına, Van milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan, Şırnak milletvekili Hasan Özgüneş ve Hakkari'de seçilen milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri katıldı.

Basın toplantısında konuşan milletvekili Özgökçe, "Şu ana kadar yaptığımız bütün itirazlar reddedildi. Seçim gününden sonra yapılan usulsüzlüklere ilişkin itirazlarımız İlçe seçim kurullarına yaptık. Ancak bu güne kadar itirazlarımızın tamamı sunulan onca belgelere, bilgilere ve tanıklara rağmen gerekçesiz ve incelemeksizin reddedildi. Şu anki tabloya bakıldığında itirazın kimin ettiğine bakılmaktadır. İtirazı AKP yapınca direk kabul ediliyor, HDP yapınca reddediliyor. Burada bizlere net bir şekilde çifte standart uygulanıyor" dedi.