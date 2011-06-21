YSK Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürdü

T24

Ahmet Türk, 'Arkadaşlarımız bırakılmazsa Meclis’e girmeyiz' demişti



AKP'nin milletvekili sayısı 327'ye yükseldi

YSK'nın daha önceki açıklaması, Dicle hakkındaki kararın savunması alındıktan sonra verileceği yönündeydi. Tutuklu olan Dicle de, bugün Diyarbakır İl Seçim Kurulu'na savunma için gitmiş ve ek süre istemişti.Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Turan Karakaya “terör örgütü propagandası” yapma iddiasıyla yargılandığı davada aldığı hapis cezası kesinleştirildikten sonra Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen KCK davası tutuklusu Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin oy birliğiyle düşürülmesine karar verildiğini açıkladı.Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kesinleşen hapis cezasıyla ilgili olarak Dicle' nin KCK davası kapsamında tutuklu kaldığı 453 günlük sürenin, 1 yıl 8 aylık kesinleşen cezasından mahsup edilmesine karar vermişti.Odağını BDP'nin oluşturduğu Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun başarısını kutlamak ve gözaltıları kınamak amacıyla öki gün Batman'da yapılan açıklamaya katılan Mardin Milletvekili Ahmet Türk, "Şayet, cezaevindeki seçilmişlerimiz parlamentoya giremezlerse, bizler de bu parlamentoya girmeyiz” demişti.Dicle ve KCK davasında tutuklu yargılanırken milletvekili seçilen diğer beş kişinin durumunu bekleyen BDP listelerinden seçilen bağımsızlar TBMM'ye giderek milletvekilliği kaydı yaptırmamışlardı.SK, oybirliği ile YSK, Milletvekili Seçim Kanunu’nun 39. maddesindeki “illerde milletvekillerinden birinin tutanağının (mazbatasının) iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan milletvekilinin yerine, sıradaki adaya tutanak (mazbata) verileceği” hükmünün işletilmesine karar verdi. Böylece Dicle’nin yerine AKP Diyarbakır 6. sıra adayı Oya Eronat seçilecek. AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 327’ye yükselirken BDP destekli bağımsızların sayısı 35’e düşecek. Oya Eronat Diyarbakır’da 2008’de bir dershanenin önünde patlayan PKK bombasında 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin’i kaybetmişti. İnşaat Mühendisi Eronat “Oğlumun ardından çok büyük acılar yaşadım. Teröre karşı, annelerin yaşadığı acıyı her yerde anlatacağım” diyerek seçmenlerinden oy istemişti.