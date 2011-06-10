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YSK, Hatip Dicle'den savunma istedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Hatip Dicle’nin, savunmasının alınmasının sağlanması ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasından sonra

10 Haziran 2011 03:00

T24  - Yüksek Seçim Kurulu, bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşüp düşmediğiyle ilgili durumu savunmasının alınmasından sonra karara bağlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Hatip Dicle’nin, savunmasının alınmasının sağlanması ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasından sonra kesin kararın verilmesi sonucuna vardı. YSK'nın bu kararı, Hatip Dicle'nin durumunun ancak seçimden sonra kesinleşebileceği şeklinde yorumladı.

YSK bugünkü gündem toplantısında, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Mehmet Hatip Dicle hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilen kararı değerlendirdi. YSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 1 gün kaldığı anımsatıldı. Seçimin düzeni, yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili işlemlerin bugünkü gündemde ele alınarak karara bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kurulumuz gündeminde bulunan konulardan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı Mehmet Hatip Dicle hakkında verilen Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 22 Mart 2011 tarih ve 2011-1798 sayılı kararını değerlendirmiş ve Yüksek Yargıtay’ın bu kararının adı geçen milletvekili adaylığının iptalini gerektirip gerektirmediği hususunu tezekkür etmiştir. 

Bu nedenle, kurulumuzca adı geçen kişinin savunmasının alınmasının sağlanması ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasından sonra kesin kararın verilmesi sonucuna varılmıştır.

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