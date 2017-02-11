YSK: Halk oylamasının 16 Nisan'da yapılmasına karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasının 16 Nisan Pazar günü yapılmasına karar verdi.

YSK Başkanı Sadi Güven, Cumartesi günü yapılan toplantısında alınan kararları düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Güven, "Beyaz renk üzerinde 'evet', kahverengi üzerine ise 'hayır' yazısı bulunan birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçmenler tercih mührünü kullanarak, seçimlerini yapacaklar" dedi.

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümü Ocak ayında TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'nin Cuma günkü sayısında yayınlanmıştı.

Güven'in verdiği bilgiye göre, bugün itibariyle referandumda oy kullanabilecek seçmen sayısı yurt içinde 55 milyon, yurt dışında ise 2.9 milyon.

YSK Başkanı, "Yurt dışındaki temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi 27 Mart ile 9 Nisan; gümrük kapılarında ise 27 Mart ile 16 Nisan tarihleri arasında yapılacak" dedi.