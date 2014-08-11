YSK, Google’ın seçim grafiğinin kaldırılmasına karar verdi

CHP Bursa ili Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Google sitesinin özel günlerde hazırladığı ‘doodle’ adlı tasarımlarından sonuncusunda, sandığa atılan oy pusulasında ilk sıradaki adaya oy verildiğinin görüldüğünü söyleyerek İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaptı. Şahin’in başvurusunu yanıtlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sitedeki bu grafiğin seçmenin iradesine etki edeceği için kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yazılı açıklamasında propaganda yasağının 9 Ağustos saat 18.00’de başladığını hatırlatan Şahin, “Ancak Google sitesinde bulunan görselde sandığa atılan oy pusulasında ilk sırada bulunan adaya oy verildiği tespit edilmiştir” dedi.

Seçimde üç aday bulunduğunu ve aday sıralamasının belli olduğunu kaydeden Şahin, "Şikayet edilen sitede belli bir adaya oy veriliyormuş gibi gösterilmesi sebebiyle, usule, yasaya, YSK karar ve genelgelerine aykırılığın giderilmesi ve görselin kaldırılması için Nilüfer İlçe Seçim Kuruluna, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı adına tarafımca itiraz dilekçesi verilmiştir” dedi.