YSK gerekçeli kararı açıkladı: Kanun mühürsüz zarf ve pusulaları geçersiz sayıyor, ama...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumu şaibeli hale getirdiği görüşüyle itiraz ettikleri "mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılmasına" ilişkin gerekçeli kararını 2 gün sonra açıkladı. YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "mühürsüz zarf ve pusulaların geçersiz sayılacağı" hükmünü hatırlattı, ancak sandık kurullarının hatasından kaynaklanan bu durumda iptalin "seçme hakkının ihlali" anlamına geleceğini öne sürdü. "Hile" suçlamalarına neden olan mühürsüz oy ve pusulaların "münferit" olduğu öne sürülen gerekçeli kararda, sahteciliğe karşı mühürden başka önlem mekanizmaları olduğu da belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de gönderme yapılan kararda, "Usule uygun olarak sandık kurullarına ulaştırılan oy pusulası ve zarf kullanılmak suretiyle gerçekleşen oylamada, seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen Anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır" dendi. Kararda, "hata ve ihmali tespit edilen" sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında ilgili seçim kurullarınca suç duyurusu yapılması gerektiği belirtildi.

YSK Başkanı Sadi Güven, Başkanvekili Erhan Çiftçi, üyeler Zeki Yiğit, Sadi Sarıyıldız, Nakiddin Buğday, Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, İlhan Hanağası, Z. Nilgün Hacımahmutoğlu,Yunus Aykın ve Kürşat Hamurcu'nun imzasını taşıyan YSK kararının tam metnine ulaşmak için tıklayın.