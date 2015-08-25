YSK, Erdoğan'ın seçim tarihini benimsedi: Tekrar seçim 1 Kasım Pazar günü yapılacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararının ardından seçim tarihini netleştirmek üzere toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), partilere 1 Kasım'da yapılmasını önerdiği erken seçimin 1 Kasım Pazar günü yapılacağının kararlaştırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "1 Kasım’da inşallah Türkiye seçimi yaşayacaktır" diyerek seçim tarihini ilan etmişti.

YSK toplantısının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, 7 Haziran 2015'te yapılan milletvekili genel seçimi sonrasında 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun oluşturulamadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'nın 104'üncü ve 116'ıncı maddeleri uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verdiğini hatırlattı.

90 günü kısaltma yetkisi

YSK'nın, yasada öngörülen 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğuna karar verdiğini anımsatan Güven, "Yüksek Kurulumuz, bugün yapmış olduğu değerlendirmede kış mevsiminin yaklaşmasını da göz önüne alarak Anayasa'nın 79'uncu, 116/son, 2839 sayılı Kanun'un 8'inci ve 9'uncu maddelerine göre 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir" diye konuştu.

Oy çokluğu ile karar verildi

Güven ayrıca toplantıda CHP ile ilgili "Aday Belirleme Yönetmeliği"nde yapılan değişikliğin de görüşüldüğünü belirterek, oy çokluğuyla bunun uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. "Seçim takviminin ne zaman açıklanacağı"na yönelik soru üzerine Güven, bir iki detay üzerinde çalıştıklarını, takvimi 2 gün içinde açıklayacaklarını söyledi. Siyasi partilere gönderdikleri taslak metnin geçerli olduğunu belirten Güven, bunun üzerinde oynamalar yapılabileceğini kaydetti. Sadi Güven, siyasi partilerden seçim takvimine yönelik doğrudan bir itiraz gelmediğini ifade ederek, "Bir parti, 1 Kasım'ın, 8 Kasım yapılması şeklinde bir teklifte bulundu. Ama Yüksek Kurulumuz Doğu ve Güneydoğu'daki mevsim şartlarını göz önüne alarak, 1 Kasım'ı uygun buldu. Anayasa'nın 79'uncu maddesinin bize verdiği seçimin düzen içinde yapılması yetkisini kullandık ve seçimlerin 1 Kasım'da yapılmasına karar verdik" dedi.

Erdoğan 1 Kasım'da demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "1 Kasım'da inşallah Türkiye tekrar seçimi yaşayacaktır" demişti.