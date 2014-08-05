YSK, Erdoğan'ın reklam filmini yasakladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dünden itibaren yayınlanmaya başlanan reklam filmini, "Ezan sesi, seccade ve dua eden kadın görüntüsü" kullanılarak dini duyguların istismar edildiği gerekçesiyle yasakladı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre; MHP YSK Temsilcisi Avukat Kürşat Ergün'ün filmin yasaklanması talebini görüşmek üzere toplanan YSK'dan karar çıktı. YSK üyeleri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı kapsamında dün yayına giren reklam filmini izledikten sonra kararını verdi. YSK heyeti; filmde kullanılan "Ezan sesi, seccade ve dua eden kadın görüntüsü"nün dini duyguları istismar ettiği ve bu nedenle yasaklanması gerektiğine karar verdi. Kararın oy çokluğu ile alındığı öğrenildi. YSK kararı, RTÜK'e de tebliğ edilecek. Yasaklanan reklam filminde, Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılıyordu.