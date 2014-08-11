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YSK, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven: Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı anlaşılmaktadır

11 Ağustos 2014 01:41

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Geçici ilk sonuçlara göre, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı anlaşılmaktadır" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, 10 Ağustos Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Güven, geçici ilk sonuçların yarın açıklanacağını belirtirken, geçici ilk sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığının anlaşıldığını söyledi.

Sadi Güven, sandık sonuçların yaklaşık yüzde 99'unun sisteme girildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün yapılan 12'nci Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlanmıştır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 11.08.2014 Pazartesi günü geçici sonuçlar açıklanacaktır. Şu an itibariyle sistemimizden sonuçların yaklaşık yüzde 99'u alınmıştır. 55 milyon 189 bin seçmenin bulunduğu sandık sonuçları sistemimize girilmiş, siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Sisteme girmeyen sandık sonuçları sonucu değiştirmeyecektir. Geçici ilk sonuçlara göre, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı anlaşılmaktadır. Yarın, seçim takvimi gereğince geçici sonuçlar YSK tarafından ilan edilecektir. İlk sonuçlara göre bu aşamada, ikinci tur oy pusulası bastırılmamasına ve yurt dışında ikinci tur hazırlığı yapılmamasına karar vermiştir."

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