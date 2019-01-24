YSK'dan 'sonuçlar değiştirildi' iddiasına yanıt

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) "Sonuçların değiştirildiği, tutanakların eksik olduğuna yönelik algı çalışmaları doğru değildir" açıklaması yaptı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 2014 seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmediğini iddia etmişti.

YSK'dan bu iddiayla ilgili açıklama geldi.

YSK açıklamasında, "Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil" dendi.