T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK'dan 'sonuçlar değiştirildi' iddiasına yanıt

"Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcut"

24 Ocak 2019 14:51

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) "Sonuçların değiştirildiği, tutanakların eksik olduğuna yönelik algı çalışmaları doğru değildir" açıklaması yaptı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 2014 seçimlerinde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmediğini iddia etmişti.

 

YSK'dan bu iddiayla ilgili açıklama geldi.

 

YSK açıklamasında, "Bize tutanak eksikliğine dair tek bir itiraz gelmemiştir. Tüm sandıkların tutanağı YSK'nın sisteminde mevcut. Sonuçların değiştirildiği ve tutanakların eksik olduğuna dair algı oluşturulmaya çalışılması doğru değil" dendi.

 

 

ETİKETLER

ysk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24