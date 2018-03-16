T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK: 'Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalabilir' diye o kadar zarf bastırdık

"Karar AKP, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin de bulunduğu, toplantıda alınmıştır"

16 Mart 2018 10:37

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, '50 milyon seçmen 500 milyon zarf siparişi verildi' haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması ihtimali dikkate alınarak 357 milyon zarf bastırıldı. Güven, zarfların nasıl kullanılacağına ilişkin de bilgi verdi.

YSK, zarf konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu kağıt alımı işi için iki aylık ihale süreci ve dört aylık imal süreci öngörülmekte olup, bu kağıtlardan zarf imal ettirilmesi ise yaklaşık 1 yıllık süre almaktadır. Bu bakımdan 18 Mayıs 2016 tarihli, 223 sayılı YSK kararı ile; 2142 ton filigranlı oy zarfı kağıdının imal ettirilmesi, ardından da bu filigranlı kağıtlardan sırasına göre il genel meclisi, muhtarlık ve belediye seçimlerinde, Cumhurbaşkanı seçiminde ve Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, 215 milyon adet sarı renkli, 12 milyon adet turuncu renkli, 70 milyon adet mor renkli, 60 milyon adet mavi renkli, olmak üzere, toplam 357 milyon adet oy zarfının yaptırılmasına karar verilmiştir. Karar 298 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği YSK’da temsilci bulunduran AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin de bulunduğu, toplantıda alınmıştır.

Alınan karar uyarınca; 215 milyon adet sarı renkli oy zarfı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlanmış ve Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma hali de göz önünde bulundurulmuştur. 12 milyon adet turuncu renkli oy zarfı il genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılmak üzere, 70 milyon adet mor renkli oy zarfı muhtarlık seçimleri için kullanılmak üzere, 60 milyon adet mavi renkli oy zarfı belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere, yaptırılmaktadır.”

ETİKETLER

yskhaberaçıklamacumhurbaşkanlığı seçimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24