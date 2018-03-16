YSK: 'Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalabilir' diye o kadar zarf bastırdık

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, '50 milyon seçmen 500 milyon zarf siparişi verildi' haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması ihtimali dikkate alınarak 357 milyon zarf bastırıldı. Güven, zarfların nasıl kullanılacağına ilişkin de bilgi verdi.

YSK, zarf konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu kağıt alımı işi için iki aylık ihale süreci ve dört aylık imal süreci öngörülmekte olup, bu kağıtlardan zarf imal ettirilmesi ise yaklaşık 1 yıllık süre almaktadır. Bu bakımdan 18 Mayıs 2016 tarihli, 223 sayılı YSK kararı ile; 2142 ton filigranlı oy zarfı kağıdının imal ettirilmesi, ardından da bu filigranlı kağıtlardan sırasına göre il genel meclisi, muhtarlık ve belediye seçimlerinde, Cumhurbaşkanı seçiminde ve Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, 215 milyon adet sarı renkli, 12 milyon adet turuncu renkli, 70 milyon adet mor renkli, 60 milyon adet mavi renkli, olmak üzere, toplam 357 milyon adet oy zarfının yaptırılmasına karar verilmiştir. Karar 298 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği YSK’da temsilci bulunduran AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin de bulunduğu, toplantıda alınmıştır.

Alınan karar uyarınca; 215 milyon adet sarı renkli oy zarfı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlanmış ve Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma hali de göz önünde bulundurulmuştur. 12 milyon adet turuncu renkli oy zarfı il genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılmak üzere, 70 milyon adet mor renkli oy zarfı muhtarlık seçimleri için kullanılmak üzere, 60 milyon adet mavi renkli oy zarfı belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere, yaptırılmaktadır.”