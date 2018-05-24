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YSK, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ceza alan CHP'li milletvekilinin adaylığını uygun görmedi

CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca uygun görülmedi

24 Mayıs 2018 21:47

Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP'nin Edirne milletvekili adayı Ediz Ün'ün adaylığını  "Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" uygun görmediği bildirildi. 

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı,  yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne 2. Milletvekili adayı Ediz Ün’ün adaylığının YSK tarafından uygun görülmediğini belirterek, "Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün’ün daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle YSK tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı belirtilmiş, yerine 2. sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir" dedi.

 

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