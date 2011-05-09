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YSK BAŞKANVEKİLLİĞİNE TURAN KARAKAYA SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

09 Mayıs 2011 14:36

-YSK BAŞKANVEKİLLİĞİNE TURAN KARAKAYA SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekilliğine, Danıştay 13. Daire Üyesi Turan Karakaya seçildi.  YSK Başkanvekili Kırdar Özsoylu'nun, Danıştay 15. Daire Başkanlığına seçilmesinin ardından YSK üyeliğinden ayrılmasıyla boşalan YSK Başkanvekilliği için YSK üyeleri arasında seçim yapıldı.  Seçim sonucunda, başkanvekilliğine Karakaya getirildi.  Karakaya, 3 Ağustos 1954'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Danıştay yardımcısı olarak göreve başlayan Karakaya, Ankara İdare Mahkemesi üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu.  Danıştay savcılığına 1997'de atanan ve 2004 yılında Danıştay üyeliğine seçilen Karakaya, 20 Ocak 2010'da YSK üyeliğine seçilmişti.  Karakaya, evli ve bir çocuk babası.

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