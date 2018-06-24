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YSK Başkanı'ndan ‘usulsüzlük' açıklaması: Gerekli girişimlerde bulunulmuştur

YSK Başkanı Suruç'ta yaşanan usulsüzlük iddiaları hakkında açıklama yaptı

24 Haziran 2018 15:28

YSK Başkanı Sadi Güven Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin olarak Suruç'ta yaşanan usulsüzlük iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Güven, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ile ilgili iddialaar konusunda idari ve adli işlem yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi. 

Ne olmuştu?

Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'nde sandık görevlilerinin kimliği belirsiz kişilerce darp edildiği iddia edildi. Okulda bulunan 1043 nolu sandıkta ise toplu oy kullanıldığı öne sürüldü. Blok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan merkez Haliliye ilçesinin Uluhan Mahallesi'nde de İmam Hatip Ortaokulu'nda darp edildiğini belirten CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

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