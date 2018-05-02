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YSK Başkanı: Siz, ben ve herkes ancak bir kere oy kullanabiliriz

"Listelerde her vatandaş bir kere kayıt olabilir"

02 Mayıs 2018 12:18

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak seçim için "Siz, ben ve herkes ancak bir kere oy kullanabilir" dedi. 

Güven, ''Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer (tekrar) kaydı yok'' ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimle ilgili açıklama yaptı.

Güven şöyle konuştu:

''Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Özel düzenleme yok. Siz, ben, herkes ancak bir kere oy kullanabiliriz."

 

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