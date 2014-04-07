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YSK Başkanı: Seçim süreci ile ilgili yargısal görev başladı

YSK Başkanı: Seçim sonuçları ile ilgili artık Yargısal süreç başlamıştır, yargı süreci ile açıklama yapmayız

07 Nisan 2014 13:40

YSK Başkanı Sadi Güven, ''Seçim sonuçları ile ilgili artık YSK'nın yargısal görevi başlamıştır. YSK yeni bir açıklama yapmayacaktır'' dedi.

Sadi Güven, YSK'ya gelişinde gazetecilerin, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı başvuruları sorması üzerine, Anayasa'nın YSK'ya birkaç görev verdiğini, bunlardan birisinin seçimlerin yönetimi, diğerinin ise yargı görevi olduğunu söyledi.

  YSK'nın seçimlerin yapıldığı akşama kadar idari görevlerini tamamladığını anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Bu dönemde seçime katılımın artırılması için yapılacak işlerle ilgili eğitim konularında gerekli düzenlemeler, çalışmalar yapılmıştır. O dönemde neler yapıldığını çok fazla bir şekilde kamuoyuna duyurduk. Ancak seçimlerden sonra şu anda yapılan iş yargı görevidir. Takdir edersiniz ki tüm mahkemeler, yüksek yargı bakmış olduğu davalarla ilgili çıkarak açıklama yapmaz. Sayın basın bizden yargıyla, başvurularla ilgili açıklama bekliyorsa şu aşamada beklemesin. Çünkü her dosyanın bir tarafı var. Onlardan öğrenebilirler."

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