YSK Başkanı Sadi Güven'den referandum açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, genelgelerinin hepsinin hazır olduğunu ve referandum seçim takviminin 16 Şubat Perşembe gününden önce yayımlanacağını açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre Güven, YSK'ya girişinde gazetecilerin referandum sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin seçim takviminin bugün açıklanıp açıklanmayacağına yönelik sorusu üzerine Güven, "Bizim genelgelerimizin hepsi hazır. Süresi ve zamanı geldiğinde hapsini yayımlayacağız" dedi.

İlkelerin de aynı zamanda çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya Güven, "İlkeler ayrı çıkacak. Takvimle ne zaman ne yapacağımızı orada göstereceğiz" karşılığını verdi.

YSK: Referandum 16 Nisan Pazar günü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören, ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin kanun 11 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Sadi Güven, sandık başlarında 10 parti temsilcisinin bulunacağını söylemişti. Seçmenler kütük ve sandık bilgilerini YSK'nın internet sitesinden öğrenebilecek.

Referandumda beyaz renk üzerinde 'Evet', kahverengi üzerinde 'Hayır' ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak.

Seçmenler, üzerinde 'tercih' yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak. Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, 'evet' çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak. Aksi durumda anayasa değişikliği reddedilmiş sayılacak.