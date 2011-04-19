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YSK BAŞKANI EM: KARARIMIZ BELLİ ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 13:26

-YSK BAŞKANI EM: KARARIMIZ BELLİ ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, 12 bağımsız milletvekili adayının, adaylıklarının iptal edilmesine ilişkin, ''Kararımız belli'' dedi. Em, YSK'ya gelişinde gazetecilerin soruları üzerine, Kurulun, ''12 bağımsız milletvekili adayının aday olamayacaklarına'' ilişkin kararının açık olduğunu söyledi. Em, ''Kararımız belli, bunun dışında bir açıklama yapmayacağım'' diye konuştu. Bu arada, YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının, adaylıklarının iptaline ilişkin kararı ilgili il seçim kurullarına gönderildi.

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