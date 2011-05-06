YSK Başkanı Ali Em'den oy pusulası açıklaması

T24 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, 2 Mayıs'ta yapılıp iptal edilen, 5 Mayıs'ta tekrar yapılan milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımıyla ilgili ihaleyle ilgili olarak, ''28 Nisan 2011 Kurul kararı aldık. Kararın ekinde idari, teknik şartnameler de vardı. İdari ve teknik şartnameler, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) yetkililerinden teknik bilgi alınarak oluşturuldu. Daha sonra şartnamede değişiklik yapma yetkisi DMO'ya tanındı. İşin özü bu'' dedi.



YSK Başkanı Ali Em, yaptığı açıklamada, aslında işin doğrudan temin usulü olduğunu kaydetti. İlk ihalede oluşan 11 milyon 990 bin liralık bedeli DMO yetkilileri ile birlikte Kurulca değerlendirdiklerini, yüksek bulduklarını, iptal hususunda görüşün DMO Genel Müdürlüğüne bildirilmesi için 3 Mayıs 2011 tarihinde Kurulca karar aldıkları ve gönderdiklerini söyledi.



DMO ile Kurulca konuyu görüştüklerini, şartnamede değişiklik yapma yetkisini tanıdıklarını, iptal kararına istinaden de ikinci ihalenin yapıldığını bildiren Ali Em, şöyle dedi:



''Şartname değişikliği ile sonradan iş ortaklığına cevaz verildi. Yoksa biz 4 milyon liralık kağıt teminat bedeli uygulamasını koruduk. O bizim kağıdımızın bedeli. İkinci ihale 3 Mayıs 2011 tarihli kararımız gereği, DMO yetkililerince doğrudan temin usulüyle çıkarılmış ve aynı firmanın 899 bin lira bedelle ihaleyi aldığı bize bildirilmiştir.''





