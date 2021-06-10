T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK, Ankara Hıfzısıhha Kurulu'nu gerekçe gösterdi, Ankara Baro Başkanlığı Genel Kurulu'nun yapılamayacağına karar verdi

10 Haziran 2021 18:45

T24 Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara il Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca, Ankara Barosu Başkanlığı'nın genel kurulu ve organ seçimlerinin yapılamayacağına karar verdi. YSK Başkanı Muharrem Akkaya imzalı kararda, hıfzıssıhha kurulunun tüm etkinlikleri 15 Haziran'a kadar ertelemesi gerekçe gösterildi. 

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 1 Haziran 2021 tarihli 2021/3 sayılı kararı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurulları dahil yapacakları her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildiğinden 12-13 Haziran 2021 tarihinde Ankara Baro Başkanlığı Genel Kurulu'nun yapılamayacağı gibi 20 Haziran 2021 tarihinde de sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan bu tarihte organ seçimlerinin yapılamayacağına karar verilmiştir" 

baroyskyüksek seçim kurulubarogenel kuruluankara baro
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24