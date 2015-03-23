YSK, AKP'nin Newroz reklamını durdurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin Newroz için hazırlattığı reklamın bu haliyle yayınının durdurulmasına karar verdi. Kararda, reklamdaki Türk Bayrağı ve dini simgelerin çıkarılması halinde reklamın yayınlanabileceği bildirildi.

İstanbul'dan bir avukatın seçmen sıfatıyla, 298 sayılı Seçim Kanunu'na göre, 'siyasi reklamlarda bayrak ve dini simgelerin kullanılamayacağı' gerekçesiyle yaptığı başvuru, YSK tarafından bugün görüştü.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, YSK, 298 sayılı kanunun 58. maddesine göre, 'propaganda ve siyasi reklamlarda Türk Bayrağı ve dini sembollerin kullanılmasının yasak olduğunu' tesbit etti. YSK, siyasi partiler kanununun 87. maddesinde de, 'dini ibare ve simgelerin siyasi partilerce kullanılmasının yasak olduğuna' dikkat çekerek, her iki kanun çerçevesinde bayrak ve dini sembollerin seçim dönemindeki siylasi reklamlarda kullanılamayacağına karar verdi. YSK kararı çerçevesinde söz konusu reklam, Türk Bayrağı ve dini sembollerin çıkarılması halinde yayınlanabilecek.

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