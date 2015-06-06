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YSK, AKP’nin müşahit sınırlama talebini kabul etmedi

AKP, YSK'ya başvurarak, müşahitlerin sınırlandırılmasını talep etti

06 Haziran 2015 16:43

AKP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak siyasi partilerin ve bağımsız adayların sandık başında en fazla kaç müşahit bulundurabileceğine ilişkin karar alınarak, sınırlandırılmasını talep etti. AKP’nin başvurusunu değerlendiren YSK, sandık başında 5 siyasi partinin müşahidinin bulunmasına, bağımsız adaylarının müşahitlerinin de masa başında olmamakla birlikte yakından izleyebileceklerine karar verdi.

CİHAN'ın haberine göre, AKP'nin başvurusunu değerlendiren YSK, “Her ne kadar 298 sayılı Kanun'un 25. maddesinde sandık başı işlemlerini takip etmek üzere siyasi partiler ve bağımsız adayların birer müşahit gönderebilecekleri belirtilmiş ise de, zarfların açılması, oyların sayım ve dökümüne ilişkin işlemleri düzenleyen 100. maddenin son fıkrasında ise siyasi parti müşahitlerinin sayısının beşten fazla olması halinde, hazır bulunanlar arasından başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle sandık başında kalacak beş siyasi parti müşahidini her biri ayrı siyasi partiden olmak üzere tespit edecek, diğer müşahitlerle bağımsız aday müşahitleri için sayım işlemini yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılması, eş anlatımla, sayım masası başında ad çekme suretiyle belirlenen beş ayrı siyasi partinin müşahidinin olmasına, diğer müşahitler ile bağımsız aday müşahitleri sayım masasında olmamakla birlikte yakından izleyebilecekleri bir yer ayrılması gerektiğine...” şeklinde karar verdi.

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