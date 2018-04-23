YSK açıkladı; oy verme saatleri değişti

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin olarak kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla oy verme saatlerinin değiştiği de anlaşıldı.

YSK’nın oy verme saatlerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirtildi.

16 Nisan'da yapılan referandumda oy verme saati 07.00-16.00 olarak belirlenmişti.