YSK 4 ilin milletvekili sayısını yeniden düzenledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 4 Şubat 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısını yeniden düzenledi.

Yapılan milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azaldı. Yeni dağılıma göre İstanbul 1’inci bölgede 1 ve Bayburt’ta 1 olmak milletvekili sayısı arttı.

İstanbul'un vekil sayısı 98'e çıktı

Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düşmüş oldu.

600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.