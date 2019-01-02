YSK, 31 Mart yerel seçimine katılabilecek partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı.

Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle:

AK Parti

Bağımsız Türkiye Partisi

BBP

CHP

Demokrat Parti

DSP

HDP

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

MHP

Saadet Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

EMEP: YSK kararını derhal düzeltmelidir

YSK’nın açıkladığı seçime girecek partiler listesinde adı geçmeyen Emek Partisi'nin (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan yaptığı açıklamada “YSK kararını derhal düzeltmelidir” dedi.

Gürkan, seçime girme yeterliliğini kazanmak üzere gerekli sayıda teşkilatlanma çalışmalarını sonuçlandırarak örgütlülüğünü tamamlayan EMEP’in yine YSK engeline takıldığını belirterek “Yüksek Seçim Kurulu Yargıtay kayıtlarını esas almamış, partimizi seçime girecek partiler içerisinde saymamıştır. Yargıtay kayıtlarında seçime girme yeterliliği olduğu halde bu kararı alan YSK’nın tutumu objektiflikten uzak, tamamen keyfiyete dayalı, antidemokratik bir karardır. 'Tek adam' yönetiminin bütün kurumlarda örgütlendiği ve egemen olduğu dikkate alındığında zaten YSK’nin tarafsızlığı ve objektifliği tartışılırken bu kararla kurumsal olarak meşruiyetlerini bir kez daha tartışılır hale getirmişlerdir" dedi.

ÖDP'den de itiraz

Evrensel'e konuşan ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş da yerel seçimlere katılma şartları konusunda gerekli örgütlenmeyi yaptıklarını söyledi. Bu nedenle en kısa sürede itiraz dilekçesini vereceklerini belirten Taş, itiraz ettikten sonra daha detaylı açıklama yapacaklarını dile getirdi.