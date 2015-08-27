YSK'dan seçmene 'ikametgah' uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu 1 Kasım'da yapılacak seçimler için adres değişikliğini nüfus müdürlüklerine bildirmeyen vatandaşların, 28 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvuru yaptıktan sonra adres kayıtlarını değiştirmeleri ve yeni adreslerini bildirmeleri gerektiğini aktardı.

Haziran seçimlerinden sonra adres değişikliği yapan binlerce kişinin adres bildiriminde bulunmadığını tespit ettiklerini söyleyen Yüksek Seçim Kurulu, bu kişilerin ilgili kurumlara başvuruda bulunarak gerekli adres değişikliği işlemlerini yapmaları için 28 Ağustos günü mesai bitimine kadar sürelerinin olduğunu söyledi.

7 Haziran Genel Seçimlerinden sonra adres değişikliği yapmış kişiler kendilerine ait tapu, kira sözleşmesi ya da kendi adlarına düzenlenen bir fatura ile beyanda bulunabilme hakkına sahip olacak.