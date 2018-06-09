YSK - TRT - KHK üçgeninde 'adalet' paslaşması!

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve İsmet Demirdöğen, YSK'ya başvurarak TRT’nin belirlenen yayın ilkelerine aykırı hareket ettiğini belirterek TRT Genel Müdürü'nün görevden alınması ve gerekli yaptırıma gidilmesini talep etti. YSK, talepleri OHAL'de çıkarılan KHK'ya dayandırarak reddetti.

Taşçı ve Demirdöğen, 1 Haziran’da Yüksek Seçim Kurulu'n (YSK) başvurarak, “yayın ilkeleri ortaya konulduğuna göre bunun bir yaptırımının da olması gerektiğini” belirtti. CHP’li üyeler YSK’ye yaptıkları başvuruya, TRT ekranlarında yapılan ve YSK’nin belirlediği yayın ilkelerine aykırı olduğu değerlendirilen seçim yayınlarının rakamsal verilerini de ekledi. CHP’li üyeler, YSK’den şu üç talepte bulundu:

* TRT’nin YSK’nin belirlediği yayın ilkelerine aykırı hareket ettiğinin tespiti

* Tespitin ardından TRT Genel Müdürü’nün görevden alınması

* Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınları ile ilgili olarak da RTÜK’ten rapor istenerek, gerekli yaptırıma gidilmesi

Önce görevi kabul etti

YSK, Taşcı ve Demirdöğen’in başvurularına ilişkin kararını 4 Haziran’da verdi. Kurul, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin Anayasa’nın 79. maddesiyle kendisine verildiğini kabul etti.

Ancak YSK kararında, özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin belirlenen yayın ilkelerine aykırı yayın yapılması halinde verilecek cezaların 9 Şubat 2017 tarihli 687 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırıldığını anımsattı. Kararında, “Radyo ve Televizyon yayınlarından eşit olarak yararlanılması konusunda düzenlemeler yasalarımızda yer aldığı halde buna aykırı hareketler KHK’nin yürürlüğe girmesi ile müeyyidesiz kalmıştır. Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili Kurulumuzun cezai işlem yapması mümkün değildir” ifadesini kullandı.

YSK kararında, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevden alınması ile ilgili talep de “yetkisizlik” gerekçesiyle reddedildi.

"Görevden kaçma kararı"

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, YSK’nin başvurularına karşı verdiği kararı değerlendirdi. Taşcı, “YSK, önce, yayın ilkelerinin ihlal edilemeyeceğini hüküm altına aldı. Yani bizim tezlerimizi doğruladı. Ancak KHK’yi gerekçe göstererek ‘yetkim yok’ dedi. Tarafsızlık ilkesinin ihlali; anayasa ve yasalarda, YSK’nin kendi kararında suç olarak tespit edilmiş. Fiil tanımlanmış. YSK ‘Ceza veremem’ diyor ama, KHK ile yaptırım ortadan kalsa bile, kendi koyduğu ilkenin ihlal edildiğini tespit edebilir” dedi. “YSK anayasal görevini yapmaktan kaçtı” diyen Taşcı, YSK’nin istese harekete geçebileceğini söyledi.