-YPK VE ÖYK BAŞBAKANA BAĞLI OLACAK ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak hükümet üyeleri belirlendi. Buna ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, Yüksek Planlama Kurulu (YPK), Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ve Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olacak. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ile Para-Kredi Koordinasyon Kurulu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a bağlandı. -KURUL VE KOMİSYONLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİ- Genelgede, kurul ve komisyonların yeni belirlenen başkan ve üyeleri şöyle: ''-YPK: Başkan: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Üyeler: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Başbakan Erdoğan'ın olmadığı toplantılarda Kurul'a Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlık edecek. -ÖYK: Başkan: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Üyeler: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım -Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu: Başkan: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Üyeler: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün -Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu: Başkan: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Üyeler: Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu -Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Başkan: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Üyeler: Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik -Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Başkan: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Üyeler: Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek -Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu: Başkan: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Üyeler: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı.''