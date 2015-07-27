'YPG'ye saldırılar IŞİD'e moral veriyor'

Türk tanklarının Kobani yakınlarında Suriyeli Kürt güçler Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mevzilerini vurduğu öne sürüldü. YPG'nin açıklamasında, Kobani'nin doğusundaki Zor Miğar köyündeki mevzilere 24, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde sınırın Türkiye tarafından tank ateşi açıldığı belirtildi.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, Kobani Kantonu "Savunma Bakanı" İsmet Şeyh Hesen de konuyla ilgili "Türkiye tankları ilk defa bu kadar açıktan mevzilerimize atış yaptı. İkisi ağır dört özgür Suriye Ordusu askeri yaralandı. Yaralı siviller de var. Hem bu son saldırı, hem de PKK kamplarına düzenlenen saldırılar sadece IŞİD'in moralini yükseltiyor" dedi.

AFP ajansı da Türk tanklarının Kürt güçlerin kontrolündeki Zor Miğar köyünü vurduğunu bildirdi.

Ajansa göre, bombardımanda YPG ve "Arap muhalif güçlerden" dört kişi ile bazı siviller yaralandı.

Türk yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

Uluslarası kurallara uygun hareket çağrısı

YPG'nin yazılı açıklamasında "Türk güçleri terörist IŞİD yerine bizi vuruyor. Türkiye bu saldırganlıktan vazgeçmelidir" denildi. Kobani Kantonu Komutanlığı ayrıca Türk ordusunun uluslararası kurallara göre hareket etmesi çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

"24 Temmuz'da saat 04:39'da Cerablus'un karşısında bulunan ve Kobani’nin doğusunda yer alan Zormix Köyü'ne Türk tankları tarafından YPG ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mevzilerine atış yapılmıştır. Bu saldırıda dört ÖSO askeri ve bazı köylüler yaralanmıştır.

Bu gece (26 Temmuz) 22.00 sıralarında da yine aynı köydeki mevzilerimize yedi tank mermisi atılmıştır. Aynı gün Kobani ve Tel Abyad'ın doğusunda yer alan Tel Finder Köyü'nde de bir aracımız Türk askerlerince kurşunlanmıştır. Türk ordusuna uluslararası kurallar çerçevesinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyor ve sınırlarımıza bir daha saldırmaması uyarısında bulunuyoruz."