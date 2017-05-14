YPG'ye katılan İngiliz aktör Tabka'da ortaya çıktı

Türkiye tarafından PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak kabul edilen YPG’ye katılan İngiliz aktör Michael Enright, bu kez de Rakka'nın Tabka ilçesinde ortaya çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD’li gazeteci James Foley’in IŞİD tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı savaşmak için YPG’ye katılan İngiliz oyuncu Enright, Tabka ilçesinde görüntülendi.

Aralarında Karayip Korsanları ve Gece ile Gündüz’ün de olduğu çok sayıda Hollywood yapımında rol alan Enright’ın, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’nın Tabka ilçesinin alınması için başlatılan operasyona katıldığı belirtildi.

Enright, daha önce Kobani ve Tel Abyad’da da IŞİD’e karşı savaşmıştı.