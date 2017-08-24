T24 LogoT24 Logo
Gündem

YPG'nin YouTube hesabı kapatıldı

YPG, kararın siyasi olduğunu savundu

24 Ağustos 2017 14:38

Doğan Haber Ajansı'nın YPG'ye yakınlığıyla bilinen Suriye'deki Kürt sitelerine dayandırdığı habere göre;  ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, YPG'nin medya hesabını kapattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YPG, YouTube'un ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya gerekçe gösterilen paylaşımların IŞİD zulmünden kurtarılan Rakkalı sivillere ait görüntüler olduğunu belirtti.

IŞİD'in vahşet içeren videolarının halen yayınlanmasına YouTube tarafından izin verildiğine dikkat çeken YPG, kararın siyasi olduğunu ileri sürdü.

ETİKETLER

YouTubeYPGIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24