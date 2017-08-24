YPG'nin YouTube hesabı kapatıldı

Doğan Haber Ajansı'nın YPG'ye yakınlığıyla bilinen Suriye'deki Kürt sitelerine dayandırdığı habere göre; ABD merkezli video paylaşım sitesi YouTube, YPG'nin medya hesabını kapattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YPG, YouTube'un ilkelerini ihlal etmediklerini ve kapatmaya gerekçe gösterilen paylaşımların IŞİD zulmünden kurtarılan Rakkalı sivillere ait görüntüler olduğunu belirtti.

IŞİD'in vahşet içeren videolarının halen yayınlanmasına YouTube tarafından izin verildiğine dikkat çeken YPG, kararın siyasi olduğunu ileri sürdü.