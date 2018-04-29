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BBC Türkçe

'YPG'nin muhatap alınması uygun değildir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında "YPG'nin muhatap alınması uygun değildir" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında "YPG'nin muhatap alınması uygun değildir" dedi.

Donald Trump ise YPG'nin ismini kullanmadığı açıklamasında "IŞİD ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadelede Türkiye'ye destek veriyoruz" ifadesini sarf etti.

Görüşme öncesi, ABD'den yapılan, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu silahlı güç olan Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) ağır silah desteği verileceği açıklaması Türkiye'de tartışma yaratmıştı.

Erdoğan - Trump görüşmesi: Gündemde ne var?

Erdoğan, ikili basın toplantısında, YPG'nin muhatap alınmasının "terörle mücadele konusundaki küresel mutabakata da uymayacağını" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki askeri işbirliği geçmişine de atıf yaparak, "Türkiye'nin askeri ekipman siparişlerinin teslimatını sağlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın ise "tarihi zafer" ifadesi ile Trump'ın seçim galibiyetini kutlayarak açıklamalarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmenin iki ülkenin ilişkilerinde tarihi bir dönemeç olmasını umduğunu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ABD'de bulunan Fethullah Gülen konusunda beklentilerin de Trump'a iletileceğini söyledi.

Ortak basın toplantısı sonrası iki lider, heyetlerin de katılacağı yemekli toplantıya geçti.

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