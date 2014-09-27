YPG'nin kadın komutanı anlattı: IŞİD'in Kobanê'ye girmesi için hepimizi öldürmesi gerek

Mahmut Hamsici

BBC Türkçe

Kobani'de son günlerde IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ile YPG (Halk Savunma Güçleri) arasında yoğunlaşan çatışmalarda Suriye'nin kuzeyindeki birçok yerde olduğu gibi Kürt kadınlar cephede yer alıyor.

YPG'ye bağlı YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) kadın savaşçıların örgütü.

BBC Türkçe'ye konuşan, Kobanê’deki YPG/YPJ komutanı Meysa Abdo Kobanê’deki çatışmaların yoğun olarak devam ettiğini ve yaklaşık 500 kadının da cephelerde yer aldığını söylüyor.

Abdo, çatışmaların kentin güney, doğu ve batı cephesinde sert biçimde sürdüğünü söylüyor: "Yoğun havan atışları, tank atışları var. Hedefleri Kobanê’ye girmek. Kobanê’nin batısı, doğusu, güneyinde her yerde sıkıştırıyorlar. Her yerde büyük bir savaş var."

'IŞİD bazı tepeleri ele geçirdi ama hakimiyet bizde'

Reuters haber ajansı, Cuma günü IŞİD'in YPG'nin elindeki bir tepeyi ele geçirdiğini bildirmişti.

Bu haberi hatırlattığımız Abdo şunları söylüyor:

"Doğru, bazı arkadaki tepelere girdiler ama önemli yerler bizim elimizde. Batısında da, doğusunda da, güneyinde de stratejik yerler, şehre hakim yerler hâlâ bizim elimizde."

Abdo, IŞİD'in saldırılarını yoğunlaştırması durumda stratejik olarak da olsa geri çekilmeyi düşünmediklerini belirtiyor:

"Biz olduğumuz yerde kalacağız. Direneceğiz, bir adım geri adım atmayacağız. Tek birimiz kalana kadar orada direneceğiz. Kobanê’ye ancak hepimizi öldürürlerse girebilirler. Kobanê Şengal gibi savunmasız değil, Kobanê Musul değil. Bir buçuk yıldır Kobanê’de büyük bir direniş var. Şimdi o direniş devam ediyor, edecek."

Suriye'nin kuzeyinde Rojava olarak bilinen bölgedeki Kürt güçlerle diğer grupların çatışmalarında kadınlar önemli yer tutuyor.

IŞİD'in ele geçirdiği yerlerde tutsak alınan kadınların satılmaları, şiddete ve tecavüze maruz kalmaları nedeniyle Kürt kadınlar açısından IŞİD'e karşı savaşın daha da özel bir anlamı olduğu düşünülüyor.

'Kadınlar ölmeye hazır'

Abdo, kadınların Kobanê'deki çatışmalarda çok büyük rol oynadığının altını çiziyor:

"Burada YPG'nin her mevzisinde kadınlar var. Bütün Kobanê’nin kadınları direniş içerisinde. 10'dan fazla kadın şehidimiz var."

Abdo, Kobanê’de şimdiye kadar üç kadının 'fedai eylemi' yaptığını söylüyor.

Bu eylem kapsamında kadınların tek başlarına ağır silahlarıyla IŞİD mevzilerine girerek, birçok IŞİD militanını öldürdüğünü daha sonra da öldürüldüklerini söylüyor.

Kadınların fedai ruhuna sahip olduklarını, yani ölmeye hazır olduklarını belirtiyor Abdo.

'Türkiye'den de kadınlar savaşmaya geliyor'

Savaşın sıcaklığına rağmen yaşları küçük kız çocukları ve yaşlı kadınları cepheye almadıklarını, kız çocuklarının Kobanê içinde her işe yardım ettiğini, yaşı büyük kadınların da cephe için yemek hazırladığını belirtiyor Abdo.

Abdo ayrıca eğitim vermeden kimseyi cephenin önünde savaştırmadıklarını söylüyor.

Kürtlerin yaşadığı tüm bölgelerden gelip gönüllü olarak Kobani'de savaşan kadınlar olduğunu söyleyen Abdo Türkiye'den de birçok Kürt kadının gelip Kobane'de savaştığını belirtiyor.

Koalisyona tepki

ABD öncülüğündeki koalisyonun Kobanê çevresine hiçbir hava saldırısı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini de soruyoruz Abdo'ya.

Abdo, cuma akşamı itibariyle 'en ufak bir saldırı görmediklerini' söylüyor:

"Eğer vursalardı Kobanê’nin çevresinde vururlardı. Biz bütün cephelerdeyiz, görüyoruz. Böyle bir saldırı hiç görmedik. Nasıl Amerika Hewler'e (Erbil) girmesinler diye vurdu ve peşmerge de Hewler'i savundu, burada böyle bir şey yok. Biz tek başımıza DAİŞ'e (IŞİD) karşı direniyoruz."

Uluslararası koalisyonu Kobanê’de çok açık olduğunu belirttiği IŞİD mevzilerini vurmamakla eleştiren Abdo, Kobanê’den ayrılmayacaklarını, savaşı bundan sonra sadece cephe savaşı olarak gerilla savaşı olarak da yürüteceklerini söylüyor.