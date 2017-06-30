YPG'liler ile görüşen Trump'ın özel temsilcisi Ankara'da

Dün Suriye'de Rakka'nın kuzeyindeki YPG'lilerle bir araya gelen IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, ABD'nin IŞİD ile mücadele özel temsilcisi McGurk Ankara'ya geldi. McGurk, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında temaslarda bulunacak.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun destek verdiği Rakka operasyon için önceki gün kente giden McGurk, YPG'lilerle görüşmüştü.

Rakka Sivil Meclisi ile bir görüşme gerçekleştiren McGurk ve beraberindeki heyet bu ziyaretin ardından Tabka'ya geçmişti.

Suriye'deki gelişmelerden her hafta Türkiye'yi haberdar ettiklerini söyleyen McGurk, "Türkiye, Rakka operasyonu sonrasıyla oldukça ilgili ancak bizim amacımız, Rakka'da yaşayan halkın kendi kaderini tayin etmesi ve geri dönecekler için ideal şartları oluşturmasıdır" demişti.

McGurk'ün açık bir şekilde YPG'ye destek verdiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır" demişti.

IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi, daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyinde benzer ziyaretler yapmıştı.

McGurk'tan ilk açıklama

"IŞİD'in geri dönülmez şekilde yok edilmesi için görüştük."