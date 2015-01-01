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YPG'li Nurettin Arı'nın cenazesinde dikkat çeken 'intikam birimi' tişörtleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kobanê'de hayatını kaybeden YPG'li Nurettin Arı'nın cenaze töreni sonrasında olaylar çıktı

01 Ocak 2015 21:16

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kobanê’de IŞİD ile girdiği çatışmada ölen PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’li ’Nuhat Nisebin’ kod adlı Nurettin Arı’nın cenaze töreninden sonrasında bazı eylemcilerin, sırtında 'intikam birimi' yazan tişörtler giydikleri görüldü.

Suriye’nin Kobani kentinde IŞİD ile girdikleri çatışmada yaşamını yitiren PKK’nın bu ülkedeki kolu olan YPG’li ’Nuhat Nisebin’ kod adlı Nurettin Arı’nın cenazesi, memleketi Nusaybin’nde binlerce kişinin katıldığı bir törenle toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, öğleden sonra cenazenin getirildiği ilçede esnaf, kepenk kapattı. HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, DBP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu, Mardin merkez ve ilçe teşkilatlarının aralarında bulunduğu kalabalık tarafından karşılanan Arı’nın tabutu, omuzlarda taşınarak baba evine götürüldü.

Arı’nın cenazesi, Hacılar Mezarlığı’nda kılınan cenazenin ardından toprağa verildi.

Cenazenin defnedildiği sırada Suriye sınırında devriye gezen tanklar, törene katılanlar arasında hareketliliğe yol açtı.

Mezarlık dönüşü, yüzleri maskelerle kapalı YDG-H üyesi bir grup, polisin ’Öcalan’a özgürlük’ çadırının kaldırılmasına tepki göstermek amacıyla Işık Önder Caddesi’nde yürüyüşe geçti.

Göstericiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde önlem alan polise, molotof kokteyli, el yapımı patlayıcılar, ses bombaları ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin de tazyikli su ve gaz bombalarıyla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Olaylar sırasında silah sesleri duyuldu. Polisin müdahalesi sonrası ara sokaklara kaçan göstericilerden 5’i gözaltına alındı.

Öte yandan bazı eylemcilerin, sırtında 'intikam birimi' yazan tişörtler dikkat çekti.

 

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