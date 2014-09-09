YPG'li kadınlar anlattı: IŞİD militanları silah olan kadın gördüklerinde korkudan titriyorlar

Irak Şam İslam Devleti'ne karşı savaşan YPG'li kadınlar, IŞİD'e karşı sonuna kadar savaşacaklarını belirterek, "IŞİD tarafından yakalanmaktansa kendimizi havaya uçururuz" ifadelerini kullanıyor.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Suriye ve Irak arasındaki sınırı silerek halifelik ila eden IŞİD nasıl kendi bölgesini oluşturduysa, Kürtler de oluşturdu.

İki tarafı ayıran Ciza isimli bölgede, kuzeyin birbiri üzerine yığılmış tepeleri yerini düz, tozlu çöle bırakıyor. Bir Kürt komutan öğle sıcağında ufukta buğulanan küçük bir kasabayı işaret ediyor, "Burası IŞİD tarafından kontrol ediliyor." diyor.

Burada hemen hemen her gün IŞİD üyeleri ile Suriyeli Kürtlerin YPG olarak bilinen "Halk Savunma Birlikleri" arasında çatışmalar oluyor.

YGP'lilerin 3'te 1'i kadın

YPG, ABD ve AB tarafından "terör örgütleri" listesinde kabul edilen PKK'nın bir kolu.

YPG'nin üçte bir kadarını kadınlar oluşturuyor. Ön cephelerde erkeklerle yan yana çarpışıyorlar, aynı riskleri alıyor, aynı tehlikelere maruz kalıyorlar.

Kadın savaşçılardan biri, Diren "Kadınlar en cesur savaşçılar" diyor, kavurucu sıcaktan kaçıp bir yeraltı sığınağının serinine sığınırken.

O ve üç diğer savaşçı öğle yemeği yiyor: bazlama, peynir ve karpuz. Birçok savaşçı gibi, Diren de henüz çok genç. Sadece 19 yaşında.

'Sonuna kadar savaşacağız'

"Hiçbir şeyden korkmuyoruz." diyor, "Sonuna kadar savaşacağız. IŞİD tarafından yakalanmaktansa kendimizi havaya uçururuz daha iyi."

IŞİD'i destekleyenler gibi, Kürtlerin çoğunluğu da Sünni. Ancak benzerlikler burada son buluyor. Diren, IŞİD için kadın bir savaşçının "haram" olduğunu söylüyor, kadın savaşçıların onlar için "rahatsız edici ve kortkuucu bir görüntü" olduğunu...

'Elinde silah olan kadın gördüklerinde korkudan titriyorlar'

"Elinde silah olan bir kadın gördükleri zaman, o kadar korkuyorlar ki titremeye başlıyorlar. Kendilerini dünyaya sert adamlar olarak tanıtıyorlar. Ama bizi silahlarımızla gördüklerinde kaçıyorlar. Kadını küçük bir nesne olarak görüyorlar. Fakat bizim bir kadınımız onların yüz erkeğine bedel" diyor.

Kürtler IŞİD ile Suriye'nin kuzeyindeki bu bölgede iki yıldan uzun süredir savaşıyor. Iraklılardan farklı olarak, bölgelerini korumak konusunda ABD hava saldırılarının yardımı olmaksızın göreceli olarak başarılı olmuşlar.

'Savaşı biz veriyoruz'

Asya Abdullah, Kürt kontrolündeki Suriye'nin en etkili siyasi partisi olan Demokratik Birlik Partisi (PYD)'nin eş başkanı. Buradaki görevlilerin çoğunda olduğu gibi, onun da odasında İmralı'da yatan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın portresi asılı.

IŞİD'le olan savaşlarında Kürtlerin, aralarında Arapların ve Hıristiyanların da olduğu yerel nüfusun çoğunluğu tarafından desteklendiğini söylüyor. Yine de dış yardımın iyi olabileceğini ekliyor.

Abdullah "IŞİD tüm Ortadoğu ve tüm Suriye halkı için büyük bir tehdit. Savaşın çoğunu biz veriyoruz ve bölgesel güçlerden daha çok desteğe ihtiyacımız var." diyor.

Cephenin etrafındaki terk edilmiş köylerdeki tek yaşam belirtisi kerpiçten evlerin arasından görünen bir tank namlusu. Sivil halkın çoğu gitmiş. Burada kalanların hepsi savaşmak için kalmış.

Kapı eşiğinde biri beliriyor. Yüzü eşarpla sarılı, bir elinde de Kalaşnikof tutuyor. Adının Ebu Bandar Hadi olduğunu söylüyor.

IŞİD'in korkutucu bir hızla ilerlemesinin sebebi bir ölçüde yerel Sünni aşiretlerden aldıkları desteğe bağlı. Hadi, IŞİD'in halkını ikiye böldüğünü söylüyor.

"Buradaki insanların yarısı IŞİD'le birlikte. Kapılarını onlara açtılar. IŞİD'e katılana kadar, onlar bizim komşularımızdı, ailelerimizdi." diyor.

'Yabancı savaşçılar intihar bombacısı kemerleri takıyor'

Kürtler, IŞİD'in içindeki yabancı savaşçıların etkisini küçümsüyor.

Kürt istihbarat servisi Asayiş'ten Sores Xani, "Yakaladığımız savaşçıların çoğu yerel." diyor.

Bize genç bir Suudi'ye ait bir kimlik kartı gösteriyor, ölen savaşçıların birinden alınmış. Xani "Yabancı savaşçıların hepsi intihar bombacısı kemerleri takıyor. Onları yakaladığımızda kendilerini havaya uçuruyorlar" diyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler, bir varoluş savaşı içindeler. Ülkedeki şiddet dolu savaş, üzerinde hak iddia ettikleri bazı bölgelerde kontrolü ele almalarını sağlamış.

Ancak uzun zamandır hayalini kurdukları devletin sınırları, IŞİD tarafından ilan edilen halifeliğin sınırları ile çakışıyor; ve bu fanatik derecede vahşi hareketi tek başlarına yenemeyeceklerini biliyorlar.