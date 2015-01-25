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YPG'den Kobanê'ye 76 metrelik bayrak

Miştenur tepesini IŞİD'den alan YPG, zaferini 76 metrelik bayrakla kutladı

25 Ocak 2015 16:31

Geçen hafta IŞİD'in ikmal yolunu kesmek amacıyla yoğun çatışmalar sonucunda Miştenur tepesini alan YPG, bu zaferini 76 metrelik bir bayrak asarak ilan etti. Bayrak Türkiye sınırından da rahatlıkla görülebiliyor.

Kobanê'de IŞİD ile uzun süredir savaşan YPG , geçen hafta ele geçirdikleri stratejik öneme sahip Miştenur tepesine 76 metrelik bir YPG bayrağı astı.

YPG güçleri stratejik açıdan büyük önem taşıyan Miştenur tepesine dev bayrak dikti. Kobanê'nin yüzde 90'ını eline geçirdiği belirtilen YPG'nin dev bayrak astığı tepe, IŞİD'in ikmal yolunun üzerinde bulunuyor.

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