YPG'den Genelkurmay'ın PKK - PYD ile çatışma açıklamasına yalanlama

Genelkurmay Başkanlığı, Ceylanpınar sınır bölgesinde yaşanan çatışmada 2 askerin ölümünden Rojava’daki Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı YPG’yi sorumlu tuttu. Şanlıurfa Valisi ve askeri komutanlar askerlerle çatışanların "kaçakçı" olduğunu söylemişti. Ceylanpınar’ın karşısındaki Serêkaniyê kenti Halk Meclisi ve YPG, Genelkurmay’ın açıklamasını yalanladı.

ANF’de yer alan habere göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar (Serêkaniyê Serxet) ilçesine bağlı Alıntepe (Elok) Mahallesi sınırında, 21 Temmuz Pazartesi gecesi askerlere açılan ateş sonucu 3 asker hayatını kaybetti. Dün bir açıklama yapan Genelkurmay, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'ü yalanlarken, saldırıdan “PYD/PKK’yı” sorumlu tuttu.

PYD bir siyasi parti olmasına rağmen çatışmada “6 PYD’linin öldürüldüğünü” savunan Genelkurmay’ın bu açıklaması, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selman Kömürcü, Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ile askeri yetkililer adına açıklama yapan Vali Küçük'ün açıklamasıyla çelişti. Vali Küçük, olay yerinde yaptığı inceleme ardından, ateş açan grubun kaçakçı olduğunu söylemişti.

DİHA’nın haberine göre yerel kaynaklar, bölgenin kaçakçıların kullandığı bir bölge olduğunu, fark edilen kaçakçıların askere ateş açtığını, olayın YPG ile alakası olmadığını ifade etti.

Serêkaniyê Binxet Halk Meclisi Başkanı Ferec Mihemed, YPG güçlerinin girdiği bir çatışma olmadığını belirtirken, bölgenin kaçakçıların kullandığı bir bölge olduğunu, yaşamını yitiren ya da yaralı tek savaşçılarının olmadığını, olay ile PYD ve YPG'nin ilişkilendirilmesinin maksadını sorguladıklarını belirtti.

YPG Serêkaniyê Komutanlığı da, olayın kendileri ile kesinlikle alakası olmadığını kaydederek, tek yaralı ya da yaşamını yitiren savaşçılarının olmadığını söyledi. Komutanlık, kısa sürede YPG Basın İrtibat Merkezi'nin olayla ilgili detaylı açıklamada bulunacağını ifade etti.